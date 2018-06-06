Президент Молдавии Додон посетит матч открытия ЧМ-2018 по футболу

Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он посетит матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

«На следующей неделе я буду на чемпионате мира по футболу, как я и обещал Владимиру Путину в ответ на его приглашение. Там будет возможность пообщаться со многими руководителями государств, в том числе и с Владимиром Владимировичем», — цитирует Додона ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «НТВ-Молдова».

По словам молдавского лидера, в матче открытия ЧМ-2018 он будет болеть за сборную России.

«А вообще фаворитов у меня несколько», — добавил он.

Ранее Додон заявил, что русский останется языком межнационального общения в Молдавии.