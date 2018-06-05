В Петербурге открылась выставка об истории отечественного футбола

В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвящённая истории отечественного футбола, сообщает ФАН.

На ней представлено более 400 экспонатов из фондов Государственного музея спорта.

В частности, это грамота, которая подтверждает право России на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, и форма сборной СССР, выигравшей Олимпиаду в 1988 году.

Кроме того, на выставке можно увидеть велосипед игрока московского «Динамо» Владимира Сандунина. После турне 1945 года по Англии все футболисты этой команды получили от королевы Елизаветы II такой подарок.

Ранее Newinform сообщал, что в центре Петербурга изменят движение транспорта из-за Фестиваля болельщиков.