Губерниев: пока футбол сборной России похож на майонез

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от игры сборной России по футболу в контрольном матче с Турцией, который состоялся в Москве и завершился вничью — 1:1.

«Итак, друзья мои, Россия — Турция — 1:1. Семь матчей без побед. Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдём пешком. И уйдём пешком. И всё же. Надеюсь на футболистов и уповаю! А вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез», — написал Губерниев на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла обыграть Турцию в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018.