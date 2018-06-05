Кержаков считает, что на ЧМ-2018 сборная России будет выглядеть лучше, чем в контрольных матчах

Экс-игрок «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков оценил готовность команды к домашнему чемпионату мира, стартующему 14 июня.

«Сборная готова, а то, как она подготовилась, мы узнаем только во время чемпионата мира. Что-то кардинально вряд ли можно исправить за такой короткий срок, оценки и мнения нужно будет выдавать только после матча с Уругваем. А так я думаю, что сборная России на чемпионате мира будет выглядеть лучше, чем в контрольных матчах», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла обыграть Турцию в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018.