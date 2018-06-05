Кутепов заявил, что безвыигрышная серия сборной России не давит на футболистов перед ЧМ-2018

Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов ответил на вопрос о безвыигрышной серии национальной сборной, которая накануне домашнего чемпионата мира не сумела добиться победы в семи матчах подряд.

«Конечно, неприятно, что сборная не может выиграть с октября прошлого года, но на нас это не давит. Мы спокойно готовимся к чемпионату мира», — заявил Кутепов.

Он отметил, что домашний чемпионат мира бывает у футболистов раз в жизни и сборная обязана порадовать страну.

«Готовы и к критике. Да, после Австрии некоторые набросились на сборную. Люди, разбирающиеся в футболе, понимали, что критиковать нас пока не за что. Нужно понимать, что такое тренировочный сбор, на котором спортсмены получают колоссальные нагрузки», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов стал первым тренером, при котором сборная России не может победить в седьмом матче подряд.