Кутепов заявил, что безвыигрышная серия сборной России не давит на футболистов перед ЧМ-2018

Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов ответил на вопрос о безвыигрышной серии национальной сборной, которая накануне домашнего чемпионата мира не сумела добиться победы в семи матчах подряд.
«Конечно, неприятно, что сборная не может выиграть с октября прошлого года, но на нас это не давит. Мы спокойно готовимся к чемпионату мира», — заявил Кутепов.
Он отметил, что домашний чемпионат мира бывает у футболистов раз в жизни и сборная обязана порадовать страну.
«Готовы и к критике. Да, после Австрии некоторые набросились на сборную. Люди, разбирающиеся в футболе, понимали, что критиковать нас пока не за что. Нужно понимать, что такое тренировочный сбор, на котором спортсмены получают колоссальные нагрузки», — добавил защитник.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов стал первым тренером, при котором сборная России не может победить в седьмом матче подряд.