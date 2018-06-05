Кутепов прокомментировал ничью со сборной Турции в контрольном матче

Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов высказал мнение об игре национальной команды в контрольном матче с Турцией, который завершился вничью — 1:1.

«Пока ничего не могу сказать. На теории ещё раз просмотрим момент с пропущенным мячом. В целом чувствовали себя неплохо и во втором тайме тоже показывали неплохое движение. Ну а то, что подсели в концовке, — силы не вечны», — заявил Кутепов.

Ранее Александр Головин заявил, что в матче с Турцией сборная России действовала намного лучше, чем в игре с Австрией.