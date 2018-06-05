Юран: у меня нет оснований для оптимизма перед ЧМ-2018

Экс-игрок «Спартака» и сборной России по футболу Сергей Юран оценил перспективы команды на домашнем чемпионате мира, который стартует 14 июня.

«Думаю, мы вряд ли обыграем и Саудовскую Аравию, и Египет. Оснований для оптимизма у меня нет. За счёт чего мы можем решить задачу по выходу из группы? Сейчас дошло даже до того, что переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?! Печально», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

По словам Юрана, главной проблемой российской сборной накануне ЧМ-2018 является слабая игра в нападении.

«За два матча с Австрией и Турцией мы лишь один раз попали в створ ворот. И это катастрофа! Австрия и Турция вообще-то даже не сыграют на чемпионате мира. Это очень настораживает. В защите ещё как-то можно отбиться. Но как забивать-то будем?» — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла обыграть Турцию в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018.