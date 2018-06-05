Черчесов рассказал, почему Дзюба не вышел на поле в контрольном матче с Турцией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему нападающий команды Артём Дзюба не принял участие в контрольном матче с Турцией, который состоялся в Москве и завершился вничью — 1:1.

«Почему я не выпустил Дзюбу? А где-то прописано, что он должен был сыграть? Нет, я не готовил его к выходу на замену», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла обыграть Турцию в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018.