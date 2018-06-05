Мутко высказался об игре сборной России по футболу в контрольном матче с Турцией

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной России в контрольном матче с командой Турции, который прошёл в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года.

«В целом играли лучше, чем с Австрией, в обороне уверенно, в атаке тоже появилось больше определённости. Ещё не до конца физические кондиции пришли. Выдержали ритм игры, всё придёт, надо забивать. По самоотдаче вопросов нет, ошибки есть, но впереди ещё есть время», — заявил Мутко после матча.

Он отметил, что команда движется в правильном направлении и у неё ещё есть время для исправления ошибок перед чемпионатом мира.

«Я не видел провала в центре обороны, только одна ошибка была, а так здорово очень сыграли. Хочу поблагодарить Турцию, что согласились приехать. Очень хороший спарринг получился», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что сборные России и Турции сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018.