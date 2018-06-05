На территории старого аэропорта в Ростове откроют перехватывающую парковку на время ЧМ-2018

На территории старого аэропорта в Ростове откроют перехватывающую парковку на 10 тыс. мест во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Перехватывающая парковка будет работать с 15 июня по 3 июля.

Ещё две появятся на парковках торговых центров «Мегамаг» и «Мега».

7 декабря 2017 года все рейсы из старого аэропорта были переведены в аэропорт Платов, построенный в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.