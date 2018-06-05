Инфантино заявил, что не испытывает беспокойства по поводу ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что не испытывает никакого беспокойства по поводу предстоящего чемпионата мира 2018 года.

«Я не испытываю никакого беспокойства и радуюсь празднику. Всё готово к событию, которое вырисовывается как грандиозное, с болельщиками, которые приедут со всего света», — приводит слова Инфантино Tribune de Geneve.

Он отметил, что уверен в том, что Россия хорошо подготовилась к возможным проявлениям хулиганства со стороны фанатов.

«Я благодарен властям и всему государству, которые тесно сотрудничали, проявляя тактичность. Я знаю, что мы сделали всё возможное. Да, есть риски, но я уверен, что после первого свистка внимание будет сосредоточено на Лионеле Месси, Криштиану Роналду, Мануэле Нойере, Неймаре и других игроках», — добавил функционер.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее бывший футболист сборной Англии заявил, что не Великобритании судить о том, кто должен был принимать ЧМ-2018.