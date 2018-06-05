Бывший футболист сборной Англии считает, что не Великобритании судить о том, кто должен был принимать ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер высказал мнение, что Великобритания не должна сомневаться в законности победы России за право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Кто мы, чтобы судить, кто должен проводить чемпионат мира? Мы же знаем, как порой коррумпирована наша страна. Возможно, нам не нравятся некоторые вещи, но мы будем там, и мы станем их гостями. Всё будет хорошо. То, что делают в правительстве, — другой вопрос, но люди в России действительно очень гостеприимны», — приводит слова Линекера Daily Star.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России по футболу на ЧМ-2018.