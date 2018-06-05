Опубликован стартовый состав сборной России по футболу на матч с Турцией

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала стартовый состав команды на контрольный матч с Турцией в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

С первых минут на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве выйдут Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Александр Самедов, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Алан Дзагоев, Александр Головин и Фёдор Смолов.

Матч Россия — Турция состоится 5 июня. Начало — в 19:00 мск.

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