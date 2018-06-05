Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро назвала самого сексуального футболиста сборной России.

По её мнению, секс-символом в российской команде является полузащитник Александр Ерохин, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Спорт FM».

Певица также предложила себя в качестве игрока сборной России.

«Я думаю сыграть за сборную России, потому что неплохо играю в футбол. И мне говорят, что они не очень хорошо подготовлены», — заявила Орейро.

Сборные России и Уругвая сыграют в одной группе на чемпионате мира по футболу. Их соперниками также станут команды Египта и Саудовской Аравии.

Ранее известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро записала песню для чемпионата мира по футболу 2018 года в России.