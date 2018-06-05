Дополнительные ночные электрички появятся в Подмосковье к ЧМ-2018

Дополнительные электрички появятся в Московской области к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.

38 дополнительных составов будут запущены на девяти направлениях, когда матчи начнутся в 21:00. Это ночи на 28 июня, 4 июля и 12 июля.

Обычно электрички курсируют до 01:00, но в эти вечера часть из них продолжит работу до 03:00.

«Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание электричек», — отметили в ЦППК.

Ранее Newinform сообщал, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков.