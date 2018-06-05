Президент Единой лиги ВТБ считает, что «Финал четырёх» станет украшением Москвы накануне ЧМ-2018

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказал мнение, что предстоящий «Финал четырёх» станет спортивным украшением Москвы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Надеемся, что «Финал четырёх» будет таким же крутым, как стартующий следом чемпионат мира по футболу. Это будет своеобразная вишенка на торте», — приводит слова Кущенко ТАСС.

В «Финале четырёх», который пройдёт в Москве с 8 по 10 июня, подмосковные «Химки» сыграют с казанским УНИКСом, а московский ЦСКА — с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что российский тренер Евгений Пашутин может возглавить баскетбольный клуб в Италии.