Российский тренер Пашутин может возглавить баскетбольный клуб во Франции

Бывший главный тренер саратовского «Автодора» и сборной России по баскетболу Евгений Пашутин может возглавить французский клуб «Канту».

«В настоящее время мы ведём переговоры с клубом. Надеюсь, они закончатся успехом в ближайшее время», — приводит слова Пашутина ТАСС.

На протяжении тренерской карьеры 49-летний специалист работал в таких клубах, как московский ЦСКА, петербургский «Спартак», казанский УНИКС, «Локомотив-Кубань», а минувший сезон провёл в «Автодоре». С 2013 по 2015 год Пашутин возглавлял сборную России.

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