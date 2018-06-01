Хряпа объяснил, стоит ли Шведу уезжать в НБА второй раз

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Капитан профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал игру защитника подмосковных «Химок» Алексея Шведа.

«Всё познаётся в сравнении. Конечно, Алексей сейчас находится на своём пике и может дальше прогрессировать. В данный момент — он лучший российский баскетболист, ведёт за собой команду. Швед и личную статистику показывает хорошую, и «Химки» вышли в «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ. Что касается Кириленко, то мы знаем его достижения. Шведу нужно ещё много работать, чтобы добиться того же», — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом RT.

Он также поделился мнением о том, стоит ли Шведу уезжать в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) во второй раз.

«Это всё индивидуально. Зависит от того, захочет ли сам игрок вернуться. Сейчас его всё устраивает в «Химках», он лидер команды, лучший игрок сборной России. А на другой стороне весов шанс зацепиться за клуб НБА. К тому же добавляется фактор семьи, захочет ли она переезжать в Америку. Алексею самому нужно принимать решение», — подчеркнул Хряпа.

Ранее он поделился мнением об успехах российского хоккеиста Александра Овечкина.

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