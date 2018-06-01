Хряпа: если Овечкин выиграет Кубок Стэнли, станет самым крутым российским спортсменом современности

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Капитан профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Виктор Хряпа поделился мнением об успехах российского хоккеиста Александра Овечкина.

«Поздравляю его с первым выходом в финал Кубка Стэнли. Мы все очень переживаем за наших хоккеистов. Лично мне они ближе, чем футболисты, потому что чаще выступают на крупных турнирах, добиваются побед. Внимание к хоккеистам заслуженно», — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом RT.

Баскетболист также ответил на вопрос, станет ли Овечкин самым крутым российским спортсменом в истории, если выиграет Кубок Стэнли.

«Современности — да, станет. Все мы ему этого желаем, хотя известно, что финальные серии складываются непросто, тем более в контактных видах спорта», — подчеркнул Хряпа.

Ранее он признался, что мог бы поступить как Игнашевич и вернуться в сборную России по баскетболу.

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