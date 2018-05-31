Хряпа признался, что мог бы поступить как Игнашевич и вернуться в сборную России по баскетболу

Капитан профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Виктор Хряпа рассказал, смог бы он повторить поступок Сергея Игнашевича и вернуться в сборную России, если бы ей не хватало тяжёлых форвардов.

35-летний Хряпа закончил карьеру в сборной пять лет назад.

«Если бы вопрос стоял именно так, то да, я был бы готов. Но, на мой взгляд, есть достойные игроки, которые могут меня заменить. К тому же сейчас у сборной лишь отборочные игры на чемпионат мира, нет никакой критичности, чтобы пришлось меня вызывать. Молодому поколению как раз сейчас нужно набираться опыта, прогрессировать. А если всё время будут играть Виктор Хряпа или Андрей Кириленко, то кто же будет это делать потом? В своё время молодые тянулись за нами, но это прошло. Они способны дальше сами действовать, добиваться результатов. Смена поколений происходит везде, нас это тоже ждало», — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом RT.

Как ранее заявил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, ему хочется, чтобы популярность баскетбола в стране не зависела от результатов сборной или кино.