Ватутин: хочется, чтобы популярность баскетбола в стране не зависела от результатов сборной или кино

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о том, сошёл ли на нет интерес к баскетболу в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

«К сожалению, справедливый вопрос. Баскетбол живёт короткими циклами популярности, которые приходились на олимпийскую бронзу в 2012 году и фильм «Движение вверх». А хочется, чтобы популярность была на постоянном уровне и не зависела от результатов сборной или кино. Нужно больше тренировочных лагерей, в том числе у других клубов, тогда можно будет говорить, что ведётся работа по популяризации баскетбола. Возможно, то, что мы сейчас делаем, будет одним кирпичиком в фундаменте», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над ВЭФ и вышел в «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ.