ЦСКА одержал третью победу над ВЭФ и вышел в «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над латвийским клубом ВЭФ в третьем матче серии 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.
ЦСКА одержал третью победу над ВЭФ и вышел в «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ
  • Игроки ПФК ЦСКА. © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 99:73.

Наибольшую результативность в матче показал защитник ВЭФ Алекс Перез, набравший 13 очков.

В составе ЦСКА 12 очков в активе Виталия Фридзона.

Счёт в серии до трёх побед стал 3:0 в пользу клуба из Москвы.

Соперником ЦСКА в полуфинале станет «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Автодор» в третьем матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

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