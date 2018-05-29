ЦСКА одержал третью победу над ВЭФ и вышел в «Финал четырёх» Единой лиги ВТБ
- Игроки ПФК ЦСКА. © Владимир Федоренко
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 99:73.
Наибольшую результативность в матче показал защитник ВЭФ Алекс Перез, набравший 13 очков.
В составе ЦСКА 12 очков в активе Виталия Фридзона.
Счёт в серии до трёх побед стал 3:0 в пользу клуба из Москвы.
Соперником ЦСКА в полуфинале станет «Зенит».
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Автодор» в третьем матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ.