Собянин открыл пресс-центр ЧМ-2018 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии городского пресс-центра чемпионата мира по футболу.

«Я надеюсь, что журналистов здесь скоро будет много, работы вам хватит. Главное — улыбаться, быть доброжелательным и, конечно, делать всё возможное, чтобы помочь, особенно иностранцам, сориентироваться в нашем городе и тех событиях, которые происходят», — приводит слова Собянина ТАСС.

Мэр отметил, что необходимо проявить всё своё гостеприимство и дружелюбие для туристов.

Пресс-центр расположился в Колонном зале Дома союзов в Москве. Он будет работать каждый день до 16 июля включительно. Аккредитация для представителей СМИ продлится до 20 июня.

Ранее правила въезда автобусов в Москву изменили из-за чемпионата мира по футболу 2018 года.