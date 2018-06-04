Правила въезда автобусов в Москву изменили в преддверии ЧМ-2018

Правила въезда автобусов в Москву изменили из-за чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

С 1 июня по 17 июля на территорию столицы смогут проехать только автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, которые проходят в границах города.

Также речь идёт об автобусах, оснащённых аппаратурой спутниковой навигации.

Устройства должны передавать в транспортную дирекцию турнира данные о местонахождении, направлении и скорости движения.

Кроме того, в Москву смогут въезжать автобусы, получившие специальные разрешения.

Ранее Newinform сообщало, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков.