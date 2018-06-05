ФИФА подала иск на онлайн-сервис за незаконную продажу билетов на матчи ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) подала иск в прокуратуру Швейцарии на онлайн-сервис viagogo за незаконную перепродажу билетов на матчи чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В адрес футбольной организации поступали многочисленные жалобы на непрозрачное и обманчивое поведение компании viagogo. В ФИФА подчеркнули, что её официальный сайт является единственным местом, где можно приобрести билеты на матчи ЧМ-2018.

ФИФА собирается продать 2,7 млн билетов на матчи турнира в России. На данный момент продано более 2,3 млн билетов.

Ранее волонтёры чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве завершили обучение.