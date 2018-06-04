Волонтёры ЧМ-2018 в Москве завершили обучение

Волонтёры чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве завершили обучение, сообщает kp.ru.

Торжественную церемонию провели на Фестивале болельщиков ФИФА на Воробьёвых горах.

«Обучение было плановым, постепенным: началось ещё в марте», — заявил студент МГУ, городской волонтёр Григорий Геранов. По его словам, сначала он пришёл на всеобщее обучение, затем на функциональное — изучал туристические особенности города.

Фестиваль болельщиков будет проходить во всех 11 городах — участниках ЧМ-2018.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве открылась выставка «Архитектура стадионов».