Выиграй памятный приз с автографом Жозе Моуринью
- © Andrew Yates
- globallookpress.com
Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, дал прогноз по поводу итогов группового этапа и матчей плей-офф финального турнира.
По этому случаю RT и социальная сеть «ВКонтакте» предлагают своим читателям проверить интуицию и предсказать, какие команды, по мнению двукратного победителя Лиги чемпионов, выйдут в плей-офф из каждого квартета и с какого места. Автор наиболее схожего прогноза получит памятный приз с автографом Моуринью. Свои версии пар 1/8 финала оставляйте в комментариях к этому сообщению.
Для участия в викторине необходимо вступить в группу RT и сделать репост этого анонса! #ВерсияМоуринью
Ранее сообщалось, что Моуринью заговорил по-русски в проморолике RT.