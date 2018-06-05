Выиграй памятный приз с автографом Жозе Моуринью

RT и социальная сеть «ВКонтакте» устраивают викторину, победитель которой получит памятный приз с автографом главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, дал прогноз по поводу итогов группового этапа и матчей плей-офф финального турнира.

По этому случаю RT и социальная сеть «ВКонтакте» предлагают своим читателям проверить интуицию и предсказать, какие команды, по мнению двукратного победителя Лиги чемпионов, выйдут в плей-офф из каждого квартета и с какого места. Автор наиболее схожего прогноза получит памятный приз с автографом Моуринью. Свои версии пар 1/8 финала оставляйте в комментариях к этому сообщению.

Для участия в викторине необходимо вступить в группу RT и сделать репост этого анонса! #ВерсияМоуринью

Ранее сообщалось, что Моуринью заговорил по-русски в проморолике RT.