Бразильцам сократят рабочий день во время матчей сборной на ЧМ-2018

Бразильцам сократят рабочий день во время матчей сборной на чемпионате мира 2018 года в России.

Постановление касается только государственных служащих, сообщает ТАСС со ссылкой на Diario Oficial da Uniao.

Из-за разницы во времени трансляция футбольных матчей в Бразилии придётся на дневные часы.

В те даты, когда матчи бразильской сборной запланированы на утро по местному времени, официальный рабочий день госслужащих будет начинаться в 14:00 (20:00 мск).

В другие числа, когда соревнования будут начинаться во второй половине дня, сотрудники смогут покинуть учреждения в 13:00 (19:00 мск).

Бразильцы должны будут отработать сокращённые часы до 31 октября 2018 года.

Ранее депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни матчей сборной России на чемпионате мира 2018 года.