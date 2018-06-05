Все билеты на футбольный матч Россия — Турция проданы

Все билеты на заключительный матч сборной России по футболу перед домашним чемпионатом мира с национальной командой Турции проданы.

«Все билеты на матч России против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе. Спасибо за поддержку», — сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.

Друзья!

Все билеты на матч @TeamRussia против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе.

Спасибо за поддержку!#вместемыкомандаpic.twitter.com/H0PQUv3hVn — Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.

Матч Россия — Турция состоится 5 июня в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена», которая вмещает 30 тыс. зрителей.

Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу рассказал о сильных качествах игроков национальной команды России.