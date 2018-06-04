Луческу рассказал о лучших качествах футболистов сборной России

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу рассказал о сильных качествах игроков национальной команды России.

«Самедов очень полезен в кроссах, Фёдор Смолов умеет забивать с любой позиции, Алексей Миранчук просто невероятно талантливый парень. Отличным дриблингом обладают сразу трое: Жирков, Кузяев и Зобнин. Отличные игровые связи у Дзюбы, Смольникова и Жиркова — их взаимопонимание очень поможет команде», — заявил Луческу.

По словам специалиста, его хорошее знакомство с игроками сборной России не означает, что в контрольном матче Турции будет легко.

«Мало знать соперника, надо правильно выстроить игру против него. Россия проделала огромный путь для выступления на ЧМ и намерена закончить подготовку победой», — добавил Луческу.

Матч между сборными России и Турции пройдёт 5 июня на «ВЭБ Арене» и начнётся в 19:00.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Турции пожелал удачи российской национальной команде на ЧМ-2018.