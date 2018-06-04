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Футболист сборной Турции пожелал удачи российской национальной команде на ЧМ-2018

4 июня 2018, 19:14

Защитник «Фенербахче» и сборной Турции по футболу Хасан али Калдырым пожелал удачи национальной команде России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Жалко, что мы не пробились на чемпионат мира и приехали в Россию только для того, чтобы провести товарищеский матч», — сказал Калдырым.

Он отметил, что у сборной Турции всё впереди, так как у команды есть резерв и есть новый главный тренер, благодаря которому команда сможет выйти на верный путь.

«Хочу пожелать удачи сборной России, видно, что команда уже волнуется, ведь впереди их ждёт такое событие. Но надеюсь, что на турнире у них всё получится. Надеюсь, завтра будет подходящая атмосфера на стадионе, ведь в среду сборная России сыграет свой последний матч перед мундиалем», — подчеркнул Калдырым.

Ранее тренер сборной Турции Луческу назвал сильные стороны российской национальной команды.


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