Тренер сборной Турции Луческу назвал сильные стороны российской национальной команды

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с национальной командой России.

«Опасность может исходить от любого из российской команды. Дриблинг, скорость, организованная игра — всё это есть. Если честно, очень сложно выделить кого-то одного, у многих игроков отличные показатели. Радуют талантливые и молодые Миранчуки и Кузяев. Стоит ли говорить, насколько опасны Смолов и Дзюба в атаке? Если честно, я буду очень рад встрече с ними. У нас хорошие отношения. Искренне желаю сборной успешного выступления на чемпионате мира», — сказал Луческу.

Матч между сборными России и Турции пройдёт 5 июня на «ВЭБ Арене» и начнётся в 19:00.

Ранее сообщалось, что организаторы контрольного матча между сборными России и Турции по футболу ожидают аншлаг на «ВЭБ Арене».