РФС: контрольный матч между сборными России и Турции должен собрать полный стадион

Организаторы контрольного матча между сборными России и Турции по футболу ожидают аншлаг на «ВЭБ Арене».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимира Карповича.

«На игре должен быть полный стадион, на матче ориентировочно будет около 27 тысяч человек», — сказал Карпович.

Он отметил, что существует проблема с сектором, где должны быть турецкие болельщики.

«На этом секторе 1200 мест, а турецкая федерация обещает 200 человек. Мы туда уже сажать никого не будем», — подчеркнул Карпович.

Матч между сборными России и Турции пройдёт 5 июня и начнётся в 19:00. Данная встреча станет заключительной для подопечных Станислава Черчесова перед стартом чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что все команды ЧМ-2018 по футболу подали окончательные заявки на турнир.