Все команды ЧМ-2018 по футболу подали окончательные заявки на турнир

Все 32 сборные, которые примут участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года в России, подали окончательные заявки на турнир в Международную федерацию футбола (ФИФА).
Об этом сообщает пресс-служба организации.
4 июня было последним днём для подачи заявки на участие в мировом первенстве. Ряд национальных команд объявили составы заранее, некоторые сделали это в заключительный день.
Отмечается, что согласно регламенту соревнования в случае травм игроков сборным разрешено произвести замену в составе не позднее чем за 24 часа до начала их первого матча на мундиале.
🇷🇺🇸🇦🇪🇬🇺🇾— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 4 июня 2018 г.
🇵🇹🇪🇸🇲🇦🇮🇷
🇫🇷🇦🇺🇵🇪🇩🇰
🇦🇷🇮🇸🇭🇷🇳🇬
🇧🇷🇨🇭🇨🇷🇷🇸
🇩🇪🇲🇽🇸🇪🇰🇷
🇧🇪🇵🇦🇹🇳🏴
🇵🇱🇸🇳🇨🇴🇯🇵
Here they are 🙌
The official 23-man squads for Russia 2018 🏆
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Чемпионат мира 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее стал известен окончательный состав сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу.