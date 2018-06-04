Все команды ЧМ-2018 по футболу подали окончательные заявки на турнир

Все 32 сборные, которые примут участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года в России, подали окончательные заявки на турнир в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

4 июня было последним днём для подачи заявки на участие в мировом первенстве. Ряд национальных команд объявили составы заранее, некоторые сделали это в заключительный день.

Отмечается, что согласно регламенту соревнования в случае травм игроков сборным разрешено произвести замену в составе не позднее чем за 24 часа до начала их первого матча на мундиале.

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Here they are 🙌

The official 23-man squads for Russia 2018 🏆

👀👉 https://t.co/akJKQsKEMlpic.twitter.com/4WtYbYtN00 — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 4 июня 2018 г.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее стал известен окончательный состав сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу.