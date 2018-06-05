Футболист «Амкара» и сборной Ирана: никогда не сталкивался с расизмом в России

Полузащитник пермского «Амкара» и сборной Ирана по футболу Саид Эззатоллахи заявил, что рассказывает партнёрам по национальной команде об особенностях игры в России в преддверии чемпионата мира.

«Многие спрашивают меня про расистское поведение болельщиков в России. Меня всегда это удивляло, поскольку я никогда не сталкивался ни с чем подобным здесь. Мне кажется, что в России нет такой проблемы», — цитирует Эззатоллахи ТАСС.

С 2016 года иранец выступает в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Он играл за «Ростов», махачкалинский «Анжи», сейчас представляет «Амкар».

Сборная Ирана на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Португалии, Испании и Марокко.

Ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией и расизмом, бывший капитан сборной России Алексей Смертин прокомментировал годовой отчёт организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) о случаях дискриминации в российском футболе в сезоне-2017/2018.