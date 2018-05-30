Cмертин подтвердил, что в российском футболе сократились случаи дискриминации

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией и расизмом, бывший капитан сборной России Алексей Смертин прокомментировал годовой отчёт организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) о случаях дискриминации в российском футболе в сезоне-2017/2018.

«Приятно, что наша работа по борьбе с проявлениями дискриминации за этот год получила хорошую оценку. Статистика нарушений на почве дискриминации в России падает вниз за последние два года», — заявил Смертин.

Он также отметил, что за последнее время была проведена большая работа по сокращению баннеров с запрещённой символикой и дискриминационных выкриков на стадионах. По его словам, паспорт болельщика (Fan ID) и система мониторинга Международной федерации футбола (ФИФА) поспособствуют обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу в России.

«И конечно, очень важно, что FARE выразила уверенность в том, что ЧМ будет свободен от любых видов дискриминации, ведь в России ожидается самый настоящий праздник футбола. Что же до потенциальных провокаций, то система Fan ID и система мониторинга ФИФА не позволят этому случиться», — добавил Смертин.

Ранее FARE выпустила годовой отчёт о случаях дискриминации в российском футболе в сезоне-2017/2018.