Немецкая авиакомпания перепутала Москву с Киевом в рекламном ролике к ЧМ-2018 по футболу

Немецкая авиакомпания Lufthansa перепутала Москву с Киевом в рекламном ролике, посвящённом чемпионату мира 2018 года по футболу.

По замыслу сюжета два немецких фаната отправляются в Москву. Однако вместо достопримечательностей столицы России в кадре мелькают церковь Рождества Христова, Андреевская церковь и другие объекты Киева.

Авиакомпания удалила видео из своих аккаунтов на YouTube и Facebook по причине того, что это «задело чувства пользователей», сообщает «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заговорил по-русски в ролике RT, посвящённом чемпионату мира 2018 года по футболу в России.