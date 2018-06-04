Сборная Сербии по футболу проиграла Чили в товарищеском матче

Сборная Сербии по футболу потерпела поражение от национальной команды Чили в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира в России.
Встреча в австрийском Граце закончилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Рейнальдо Руэды.
Единственный гол в матче забил Гильермо Марипан.
На групповом этапе мирового первенства Сербия сыграет с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой.
В другом матче дня сборная Марокко обыграла национальную команду Словакии со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что волонтёры ЧМ-2018 в Москве завершили обучение.