Источник: Додон примет участие в церемониях открытия и закрытия ЧМ-2018 по футболу

Президент Молдавии Игорь Додон может принять участие в церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Президент Молдавии Игорь Додон намерен принять участие в церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу», — заявил источник.

Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Турции пожелал удачи российской национальной команде на ЧМ-2018.