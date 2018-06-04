Азмун, Эззатоллахи и Мохаммади вошли в окончательный состав сборной Ирана на ЧМ-2018 по футболу

Тренерский штаб сборной Ирана по главе с Карлушом Кейрошом назвал окончательный состав игроков, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью итоговый список из 23 человек выглядит следующим образом:

— вратари: Алиреза Бейраванд («Персеполис»), Мохаммад Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзадех («Маритиму», Португалия);

— защитники: Сейед Маджид Хоссейни, Педжман Монтазери, Рузбех Чешми (все — «Эстегляль»), Милад Мохаммади («Ахмат», Россия), Мохаммед Реза Ханзадех («Падиде»), Мортеза Пуралиганджи («Аль-Садд», Катар), Рамин Резаэян («Остенде», Бельгия), Эхсан Хаджсафи («Олимпиакос», Греция);

— полузащитники: Саид Эззатоллахи («Амкар», Россия), Масуд Шоджаи (АЕК, Греция), Мехди Тораби («Сайпа»), Омид Эбрахими («Эстегляль»), Вахид Амири («Персеполис»);

— нападающие: Алиреза Джаханбахш (АЗ, Нидерланды), Мехди Тареми («Аль-Гарафа», Катар), Сердар Азмун («Рубин», Россия), Реза Гучаннеджад («Херенвен», Нидерланды), Карим Ансарифард («Олимпиакос», Греция), Саман Годдос («Эстерсунд», Швеция), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест», Англия).

На групповом этапе мирового первенства сборная Ирана встретится с Марокко, Испанией и Португалией.

Ранее сообщалось, что все команды ЧМ-2018 по футболу подали окончательные заявки на турнир.