Стали известны номера футболистов сборной России на ЧМ-2018

Стали известны номера, под которыми будут выступать футболисты сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Официальная пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала список номеров, который выглядит следующим образом:

— вратари: 1. Игорь Акинфеев, 12. Андрей Лунёв, 20. Владимир Габулов;

— защитники: 2. Марио Фернандес, 3. Илья Кутепов, 4. Сергей Игнашевич, 5. Андрей Семёнов, 13. Фёдор Кудряшов, 14. Владимир Гранат, 23. Игорь Смольников;

— полузащитники: 6. Денис Черышев, 7. Далер Кузяев, 8. Юрий Газинский, 9. Алан Дзагоев, 11. Роман Зобнин, 16. Антон Миранчук, 17. Александр Головин, 18. Юрий Жирков, 19. Александр Самедов, 21. Александр Ерохин;

— нападающие: 10. Фёдор Смолов, 15. Алексей Миранчук, 22. Артём Дзюба.

Сборная России на ЧМ-2018 сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал про психологическое давление, оказываемое на национальную команду в преддверии домашнего чемпионата мира.