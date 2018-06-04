Все 23 футболиста сборной России, попавшие в заявку на ЧМ-2018, принимают участие в тренировке

Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира 2018 года.

В тренировочном занятии перед контрольным матчем с Турцией принимают участие все 23 футболиста, попавшие в окончательную заявку сборной на чемпионат мира 2018 года. Тренировка проходит на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена».

Матч с командой Турции станет заключительным для сборной России перед стартом ЧМ-2018.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшее поколение в истории сборной России по футболу.