Сёмин назвал лучшее поколение в истории сборной России по футболу

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшее поколение в истории сборной России по футболу.

«Бывает, тебе повезёт с поколением ребят. Как нам с Павлом Садыриным в 1994-м. За сборную тогда играли Андрей Канчельскис, Дмитрий Харин, Игорь Шалимов. Эти ребята выросли в нашей стране, но успешно выступали в Европе. Пожалуй, это был наш лучший состав», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью RT.

Он также высказал мнение, почему смена поколений негативно сказалась на российском футболе.

«Наверное, мы что-то упустили при подготовке. Снизили внимание к самой игре, не выработали структуру, воспитывающую игроков. Здесь нам никто не поможет, никто не придёт и не вырастит для нас на бурьяне Криштиану Роналду», — добавил Сёмин.

Ранее Сёмин рассказал о своём отношении к невызову Денисова в сборную России.

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