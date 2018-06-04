Неймар оценил свою готовность к ЧМ-2018 в России

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал своё возвращение на поле после трёхмесячного отсутствия.

Бразилец принял участие в контрольном матче со сборной Хорватии и отметился забитым мячом. Это был первый матч Неймара после травмы, полученной в марте.

«Рад, что сумел вернуться на поле и забил гол. Я очень счастлив. Всё ещё испытываю небольшой страх, но с каждой тренировкой я двигаюсь вперёд», — цитирует Неймара Goal.

Он также оценил свою готовность к чемпионату мира по футболу в России.

«Пока ещё чувствую дискомфорт, но это нормально, потому что я не выходил на поле на протяжении долгого времени. Сейчас я готов на 80 процентов», — заявил Неймар.

Ранее сборная Бразилии по футболу одержала победу над национальной командой Хорватии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.