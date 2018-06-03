Сборные Испании и Швейцарии сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборные Испании и Швейцарии по футболу завершили вничью контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На мяч, забитый Альваро Одриосолой на 29-й минуте, швейцарцы ответили голом Рикардо Родригеса на 62-й.

Соперниками сборной Испании на групповой стадии чемпионата мира станут Португалия, Марокко и Иран. Швейцария сыграет с Бразилией, Коста-Рикой и Сербией.

Ранее сообщалось, что сборная Перу разгромила Саудовскую Аравию в контрольном матче перед ЧМ-2018.