Кафу: плохо, что болельщики сборной России не очень верят в свою команду

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу высказал мнение, что болельщикам сборной России следует верить в успех своей команды на предстоящем чемпионате мира 2018 года.

«Да, последние товарищеские матчи команде не удавались, но чемпионат мира — совсем другой турнир. Россия находится в такой группе, из которой спокойно может выйти на пару с Уругваем. Плохо то, что даже болельщики не очень верят в свою сборную. Надо верить в свою команду, болеть изо всех сил. Я действительно думаю, что у России есть шансы», — приводит слова Кафу «Чемпионат».

Ранее Уэс Браун назвал возвращение Сергея Игнашевича в сборную России классной историей.