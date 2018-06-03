Браун назвал возвращение Игнашевича в сборную России классной историей

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэс Браун поделился мнением о попадании Сергея Игнашевича в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года.

«Я сам играю в футбол в 38 лет, провёл полноценный сезон, и никаких проблем у меня не было. Игнашевич — опытный футболист, у него большой опыт выступления на самых крупных турнирах», — рассказал Браун.

Он отметил, что даже если Игнашевич не будет играть в основе, то само его присутствие в команде поможет более молодым футболистам.

«Раз он решил вернуться, значит, чувствует себя великолепно. И есть много примеров, когда опытные игроки помогали добиться результата. Тедди Шерингем играл до 41 года, Райан Гиггз вообще пришёл в МЮ раньше меня, а ушёл оттуда уже тогда, когда меня не было. Как бы ни сложилось, возвращение Игнашевича — классная история», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что Игнашевич стал самым возрастным футболистом за всю историю национальной команды.