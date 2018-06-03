Стала известна окончательная заявка сборной Дании на ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба сборной Дании по футболу опубликовала окончательную заявку команды на предстоящий чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В список из 23 игроков включены:

— голкиперы: Фредерик Реннов («Брондбю»), Йонас Лессль («Хаддерсфилд»), Каспер Шмейхель («Лестер»);

— защитники: Андреас Кристенсен («Челси»), Хенрик Дальсгор («Брентфорд»), Янник Вестергор («Боруссия Мёнхенгладбах»), Йенс Ларсен («Удинезе»), Йонас Кнудсен («Ипсвич Таун»), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд Таун»), Симон Кьер («Севилья»);

— полузащитники: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм Хотспур»), Лассе Шене («Аякс»), Лукас Лерагер («Бордо»), Микаэль Крон-Дели («Депортиво»), Томас Дилэйни («Вердер»), Вилльям Квист («Копенгаген»);

— нападающие: Андреас Корнелиус («Аталанта»), Каспер Дольберг («Аякс»), Мартин Брэйтуэйт («Бордо»), Николай Йоргенсен («Фейеноорд»), Пионе Систо («Сельта»), Виктор Фишер («Копенгаген»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

Соперниками сборной Дании на групповой стадии чемпионата мира станут команды Франции, Австралии и Перу.

Ранее был обнародован окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу.