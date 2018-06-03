Ташаев: Черчесов попросил не расстраиваться, а продолжать работать над собой

Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев высказал мнение о своём непопадании в окончательную заявку национальной команды на домашний чемпионат мира 2018 года.

«До последнего надеялся, что попаду в список 23-х. Даже после того, как не попал в заявку на матч с Австрией. Сегодня Станислав Черчесов вызвал меня к себе и сказал, что я не попадаю в окончательный список на ЧМ. Но попросил не расстраиваться, а продолжать работать над собой», — приводит слова Ташаева «Чемпионат».

Он отметил, что благодарен тренерскому штабу за вызов на сбор национальной команды.

«Для меня это новый позитивный опыт, я впервые попал в расположение национальной команды. Буду работать ещё больше, чтобы в будущем выступать за сборную регулярно», — добавил 23-летний хавбек.

Ранее Роман Нойштедтер прокомментировал своё непопадание в заявку сборной России на ЧМ-2018.