Вице-президент РФС рассказал, кого ему будет не хватать в составе сборной России на ЧМ-2018

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал, кого из игроков ему будет не хватать в составе национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Мне будет не хватать всех игроков, но в особенности мне будет не хватать Фёдора Чалова. Думаю, что молодые игроки могли раскрыться более ярко и именно он должен был это сделать. Но есть решение тренера, как и все комментируют эту ситуацию, не думаю, что буду оригинален», — приводит слова Анохина Sport24.

Он отметил, что Чалов в перспективе станет одним из основных футболистов национальной команды.

«Но все должны адекватно принять решение тренера. Думаю, в связке с Александром Головиным он мог бы сыграть. Я Чалова очень давно знаю и понимал, что он будет очень хорошим игроком. Не надо бояться ставить молодых игроков в состав», — добавил функционер.

Помимо Чалова из футболистов, прошедших тренировочный сбор в Австрии, в окончательную заявку команды на ЧМ-2018 не вошли голкипер Сослан Джанаев («Рубин»), защитники Константин Рауш («Динамо») и Роман Нойштедтер («Фенербахче»), а также полузащитник Александр Ташаев («Динамо»).

Ранее Валерий Газзаев заявил, что Станислав Черчесов несёт полную ответственность за выступление сборной России на ЧМ-2018 по футболу.